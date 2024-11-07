Фильм «Батя 2. Дед» выйдет в кинотеатрах 3 апреля
Фильм «Батя 2. Дед» выйдет на российские киноэкраны 3 апреля 2025 года. Такую дату премьеры продолжения народной комедии объявил телеканал ТНТ.
Данная картина представляет собой сиквел комедии «Батя», снятого режиссером Ильёй Учителем. Первая часть повествовала о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Продолжение включает в себя сразу три временных отрезка - наше время, 90-е и 40-е годы двадцатого века.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», создатели решили не приглашать на роль самого старшего героя актеров разного возраста. Для того, чтобы отразить героя в разные годы применялся сложный пластический грим. Евгений Цыганов предстает в фильме сразу в двух образах - Деда, а также еще молодого героя в период Великой Отечественной войны.
К своим ролям в картине вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры. Фильм «Батя» вышел на киноэкраны 23 февраля 2021 года, после он прошел по телевидению, а затем стал доступен на площадках онлайн-кинотеатров.
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