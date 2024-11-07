Фильм «Батя 2. Дед» выйдет в кинотеатрах 3 апреля

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», создатели решили не приглашать на роль самого старшего героя актеров разного возраста. Для того, чтобы отразить героя в разные годы применялся сложный пластический грим. Евгений Цыганов предстает в фильме сразу в двух образах - Деда, а также еще молодого героя в период Великой Отечественной войны.

К своим ролям в картине вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры. Фильм «Батя» вышел на киноэкраны 23 февраля 2021 года, после он прошел по телевидению, а затем стал доступен на площадках онлайн-кинотеатров.

