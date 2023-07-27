Фильм «Барби» стал рекордсменом США по выручке

Уточняется, что фильм Греты Гервиг улучшил достижение «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, который 15 лет назад в первый понедельник проката принёс 24,6 млн долларов выручки.

Всего же с момента выхода лента «Барби» собрала уже 500 млн долларов.



Также издание отмечает, что новая работа Нолана «Оппенгеймер» в первый понедельник проката заработала почти в два раза меньше фильма о Бэтмене - только 12,6 млн долларов.

Ранее актёр Райан Гослинг рассказал, что исполнительница роли Барби актриса Марго Робби раз в неделю устраивала на съёмках «день розового», когда каждый должен был надеть вещь такого цвета. По его словам, в противном случае полагался штраф, который отправляли в благотворительную организацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

