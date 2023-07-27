Фильм «Барби» стал рекордсменом США по выручке
Кинокартина «Барби» установила новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, сообщает Variety.
Уточняется, что фильм Греты Гервиг улучшил достижение «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, который 15 лет назад в первый понедельник проката принёс 24,6 млн долларов выручки.
Всего же с момента выхода лента «Барби» собрала уже 500 млн долларов.
Также издание отмечает, что новая работа Нолана «Оппенгеймер» в первый понедельник проката заработала почти в два раза меньше фильма о Бэтмене - только 12,6 млн долларов.
Ранее актёр Райан Гослинг рассказал, что исполнительница роли Барби актриса Марго Робби раз в неделю устраивала на съёмках «день розового», когда каждый должен был надеть вещь такого цвета. По его словам, в противном случае полагался штраф, который отправляли в благотворительную организацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина опровергла сообщения о причастности к сайту с порнографией
- Фильм «Барби» стал рекордсменом США по выручке
- Оппозиция Грузии возмутилась прибытием в Батуми лайнера с россиянами
- Захарова: Запад угрожал Африке за сотрудничество с Россией
- Решетников: РФ может нарастить товарооборот с Африкой минимум вдвое к 2030 году
- Польша собралась расширить забор вдоль границы с Белоруссией
- Бирюков: в Москве за два дня может выпасть до 70% месячной нормы осадков
- ЦИК пригласит ряд стран Африки наблюдать за выборами президента РФ
- AP: Лесные пожары в Греции приблизились к Афинам
- СМИ: В Москве найден мертвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru