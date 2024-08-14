Филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года

Филиал Большого театра в Калининграде будет открыт до конца 2025 года. Такие сроки назвал временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство культурного объекта ведется на острове Октябрьский. По словам врио главы региона, в областном центре сейчас также возводятся комплекс «Планета океан» в Музее Мирового океана, который примет посетителей до конца текущего года, и филиал Третьяковской галереи.