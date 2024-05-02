Филиал Большого театра появится в Кузбассе

Во время своего посещения города Кемерово, директор Мариинского театра Валерий Гергиев поддержал идею о создании филиала Большого театра в городе, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Сообщается, что известный дирижер приехал с рабочим визитом в Кемерово, чтобы проинспектировать строительство в городе театра оперы и балета. Также под его управлением в рамках 23-го Московского Пасхального фестиваля на сцене филармонии Кузбасса состоялся концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.

Мариинка и Большой во главе с Гергиевым дадут концерты на родине Мусоргского

Губернатор сообщил, что предложил Гергиеву создать филиал театра в городе, в ответ на что тот сразу же поздравил солистов Большого театра с тем, что теперь они будут чаще бывать в Кузбассе. Помимо этого, Гергиев предложил во время следующего Пасхального фестиваля провести акустические испытания театра оперы и балета.

Ранее сообщалось, что Большой театр подпишет соглашение о сотрудничестве с залом «Зарядье». Об этом рассказала пресс-служба «Зарядья», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Emil Georgiev 2
ТЕГИ:КузбассВалерий ГергиевБольшой Театр

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