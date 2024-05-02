Филиал Большого театра появится в Кузбассе
Во время своего посещения города Кемерово, директор Мариинского театра Валерий Гергиев поддержал идею о создании филиала Большого театра в городе, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.
Сообщается, что известный дирижер приехал с рабочим визитом в Кемерово, чтобы проинспектировать строительство в городе театра оперы и балета. Также под его управлением в рамках 23-го Московского Пасхального фестиваля на сцене филармонии Кузбасса состоялся концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.
Губернатор сообщил, что предложил Гергиеву создать филиал театра в городе, в ответ на что тот сразу же поздравил солистов Большого театра с тем, что теперь они будут чаще бывать в Кузбассе. Помимо этого, Гергиев предложил во время следующего Пасхального фестиваля провести акустические испытания театра оперы и балета.
Ранее сообщалось, что Большой театр подпишет соглашение о сотрудничестве с залом «Зарядье». Об этом рассказала пресс-служба «Зарядья», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Это безумие»: Актриса Аронова об участии в проекте «Лед-3»
- Минэкономразвития: Средние зарплаты россиян превысят 100 тысяч рублей к 2027 году
- ВЦИОМ: Пасха входит в тройку наиболее важных праздников для россиян
- Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня
- СМИ: Депутаты сдадут ПЦР-тест перед инаугурацией президента РФ 6 мая
- Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала СВО
- Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок
- Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми
- СМИ: Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35%
- В Волгограде установили огромную грампластинку с песнями Пахмутовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru