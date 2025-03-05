Фестиваль «Золотая Маска» вновь пройдет в Москве

Фестиваль «Золотая Маска» после перерыва вновь пройдет в Москве, в его рамках столичные и региональные театры представят свыше 40 спектаклей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Союза театральных деятелей, президент премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимир Машков.

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«Как вы знаете, в прошлом году у нас была ситуация переходного периода, необходимости вообще сохранения премии. И у нас не было возможности привозить спектакли в Москву. В этом году у нас появилась такая возможность», — заявил он.

Также показы состоятся в ряде регионов. В Москве показы начнутся 1 апреля, в регионах — 5 марта. Машков заверил, что билеты на них «раскупаются очень активно».

Ранее руководство российской национальной театральной премии «Золотая Маска» учредило новую награду «Маэстро». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Терещенко Михаил
ТЕГИ:ИскусствоКультураПремияТеатрыЗолотая Маска

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