Фестиваль циркового искусства «Без границ» откроется в Санкт-Петербурге
12 сентября 202410:51
Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» откроется 12 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Культура».
Смотр, в котором примут участие представители 17 стран мира, завершится 15 сентября гала-выступлением и награждением лауреатов.
Местом проведения станет Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке.
Ранее в Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2024», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru