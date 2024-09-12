Фестиваль циркового искусства «Без границ» откроется в Санкт-Петербурге

Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» откроется 12 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Культура».

Правозащитники попросили Генпрокуратуру России проверить сына Юрия Никулина

Смотр, в котором примут участие представители 17 стран мира, завершится 15 сентября гала-выступлением и награждением лауреатов.

Местом проведения станет Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке.

Ранее в Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2024», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ОткрытиеЦиркФестивальСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры