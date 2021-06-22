Фестиваль «Толстой» перенесен из-за коронавируса

«Мы благодарим всех, кто на протяжении нескольких месяцев делал все возможное для того, чтобы фестиваль состоялся. Мы благодарны театральным коллективам, режиссерам, художникам, композиторам, музыкантам за то, что они откликнулись на приглашение выступить в Ясной Поляне и подготовили свои проекты специально для нас; мы благодарны всей команде фестиваля и, конечно же, мы благодарны зрителям – и надеемся увидеться с вами в ближайшее время», - говорится в релизе оргкомитета фестиваля.

Зрителям вернут полную стоимость билетов, включая комиссию.

