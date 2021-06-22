Фестиваль «Толстой» перенесен из-за коронавируса
Театральный фестиваль «Толстой» перенесен «на боле поздние сроки» из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы мероприятия сообщили, что решение принято из-за рекомендации Роспотребнадзора.
Пятый театральный фестиваль «Толстой» планировалось провести с 24 по 27 июня в Ясной Поляне (Тульская область).
«Мы благодарим всех, кто на протяжении нескольких месяцев делал все возможное для того, чтобы фестиваль состоялся. Мы благодарны театральным коллективам, режиссерам, художникам, композиторам, музыкантам за то, что они откликнулись на приглашение выступить в Ясной Поляне и подготовили свои проекты специально для нас; мы благодарны всей команде фестиваля и, конечно же, мы благодарны зрителям – и надеемся увидеться с вами в ближайшее время», - говорится в релизе оргкомитета фестиваля.
Зрителям вернут полную стоимость билетов, включая комиссию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Фестиваль «Толстой» перенесен из-за коронавируса
- Число забывших о пенсиях россиян приблизилось к 2-м миллионам
- Температурный рекорд побит в Москве
- Песков заявил о неизбежности дискриминации непривитых от коронавируса
- Песков рассказал, что прямая линия с Путиным пройдёт без аудитории в студии
- СМИ сообщили о минировании здания Мосгордумы противниками вакцинации
- Власти Крыма обязали привиться от COVID-19 всех работников сферы услуг
- В Белоруссии прокурор запросил для Бабарико 15 лет тюрьмы
- В Подмосковье вновь побит рекорд заболеваемости COVID-19
- Министр спорта РФ назвал «неутешительным» выступление сборной России на Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru