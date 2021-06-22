Фестиваль «Толстой» перенесен из-за коронавируса

Театральный фестиваль «Толстой» перенесен «на боле поздние сроки» из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы мероприятия сообщили, что решение принято из-за рекомендации Роспотребнадзора.

Пятый театральный фестиваль «Толстой» планировалось провести с 24 по 27 июня в Ясной Поляне (Тульская область).

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«Мы благодарим всех, кто на протяжении нескольких месяцев делал все возможное для того, чтобы фестиваль состоялся. Мы благодарны театральным коллективам, режиссерам, художникам, композиторам, музыкантам за то, что они откликнулись на приглашение выступить в Ясной Поляне и подготовили свои проекты специально для нас; мы благодарны всей команде фестиваля и, конечно же, мы благодарны зрителям – и надеемся увидеться с вами в ближайшее время», - говорится в релизе оргкомитета фестиваля.

Зрителям вернут полную стоимость билетов, включая комиссию.

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ФОТО: tolstoyfestival.ru
ТЕГИ:ТеатрФестиваль
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