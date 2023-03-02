Фестиваль «Русские сезоны» стартует в Астане

Фестиваль российского искусства «Русские сезоны» откроется сегодня, 2 марта, в театре «Астана Опера», сообщает «Российская газета». В программе смотра - концерт «Чайковский-гала» с участием Всероссийского юношеского оркестра под управлением Юрия Башмета, а также ведущих артистов России и Казахстана.

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В рамках «Русских сезонов», в республику с гастролями приедут Детский музыкальный театр имени Н. Сац, «Геликон-опера» и МХТ имени А. Чехова.

В этом году проект «Русские сезоны» пройдет ещё и в Узбекистане, а в следующем планируется провести его в Аргентине и Бразилии, сообщили в Минкультуры.

Ранее, как сообщала НСН, фестиваль «Русские сезоны» возобновит гастроли.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияКазахстанИскусствоФестиваль
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