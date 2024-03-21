Фестиваль российского кино пройдет в апреле на Кубе

Фестиваль российского кино Russian Film Festival пройдет с 3 по 7 апреля на Кубе, сообщает пресс-служба Роскино.

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Кубинский кинозритель сможет познакомится с последними образцами российского кинематографа. В программу смотра вошли киносказки «Чебурашка» и «По щучьему велению», а также кинодрама «Воздух», картины «Вызов», «Чемпион мира», «Я делаю шаг» и «Снегирь».

По словам главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, важно поддерживать такие мероприятия, потому что кинематограф всегда играл важную роль в культурном диалоге стран.

«Уверена, что Russian Film Festival не только откроет новые картины для широкой кубинской публики, но и будет способствовать развитию партнерства между киноиндустриями наших стран», - подчеркнула министр.

Ранее в Таиланде прошел Московский фестиваль кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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