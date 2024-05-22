Фестиваль неваляшки в Котовске представит игрушки, подаренные известным людям

Образцы неваляшек, которые были подарены известным деятелям, будут представлены в рамках фестиваля этой несгибаемой игрушки в Тамбовской области. Он пройдёт уже пятый раз в городе Котовск, где функционирует единственное в стране специализированное производство по выпуску кукол-неваляшек.

Как пояснили ТАСС в городской администрации, мастера для особых случаев изготавливают сначала прототип игрушки, который сохраняется на заводе, а второй экземпляр уже преподносят в подарок. На этот раз фестиваль состоится в ближайшее воскресенье - 26 мая.

В течении всего дня своё мастерство будут демонстрировать художники, ремесленники, музыканты, гончары и другие профессионалы. Откроется выставка с экземплярами неваляшек, которые производились в Котовске, начиная с 1958 года.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этот день Котовск пригласит горожан и туристов на фестиваль уличных искусств. Будут также проводиться экскурсии в музей истории города и на само производство.

