Фестиваль научного кино откроется в Москве
В Москве 30 марта откроется V Международный Фестиваль актуального научного кино, сообщает «Российская газета».
В его программе - 6 полнометражных и 4 короткометражных ленты из России, Дании, Швейцарии и Франции. В этом году организаторы решили не ограничиваться одной наукой, поэтому на конкурс отобрали много экспериментальных работ. После показов зрителей ждут дискуссии с авторами и экспертами. Все они пройдут в киноцентре «Октябрь».
Оценивать фильмы будет профессиональное и зрительское жюри.
Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет масштабный drum&bass фестиваль «Пиратская Станция», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru