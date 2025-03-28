Фестиваль научного кино откроется в Москве

В Москве 30 марта откроется V Международный Фестиваль актуального научного кино, сообщает «Российская газета».

Фестиваль «Золотая Маска» вновь пройдет в Москве

В его программе - 6 полнометражных и 4 короткометражных ленты из России, Дании, Швейцарии и Франции. В этом году организаторы решили не ограничиваться одной наукой, поэтому на конкурс отобрали много экспериментальных работ. После показов зрителей ждут дискуссии с авторами и экспертами. Все они пройдут в киноцентре «Октябрь».

Оценивать фильмы будет профессиональное и зрительское жюри.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет масштабный drum&bass фестиваль «Пиратская Станция», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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