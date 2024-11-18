Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открылся в Самарской области

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открылся в Самарской области, торжественные мероприятия прошли в Самаре и Тольятти.

Поклонники музыкальных театральных жанров смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска. Фестиваль продлится десять дней.

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Также стартует очная работа творческой Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра» под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой.

В торжественных церемониях открытия приняли участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров в Самаре

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ФОТО: пресс-служба организаторов фестиваля
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