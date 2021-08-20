Фестиваль Koktebel Jazz Party – 2021 пройдет в новом формате

Концерты ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party с 20 по 22 августа пройдут при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и в новом формате. Выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет посмотреть на сайте мероприятия и в социальных сетях.Добавим, число зрителей на концертах будет ограничено. Это связано с ограничениями, введенными ранее из пандемии COVID-19.

Основатель коктебельского джаза, журналист Дмитрий Киселев ранее сообщил, что в этом году Koktebel Jazz Party пройдет не просто как фестиваль, это будет антиковидная акция. Он также добавил, что COVID-19-безопасность станет вторым именем мероприятия, и уровень антител в Коктебеле будет зашкаливать, как и градусы джаза на площадке.

Гостей фестиваля Koktebel Jazz Party с 20 по 22 августа ждет множество музыкальных сюрпризов. В списке российских участников – один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве «Уральский диксиленд», джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский, коллектив саксофониста Станислава Должкова, Биг-бэнд Георгия Гараняна, а также музыкант и композитор Сергей Головня и его ансамбль Electro Machine и многие другие.

Участие в фестивале примут и зарубежные исполнители. По традиции их имена будут названы в день открытия, 20 августа. Со списком участников фестиваля Koktebel Jazz Party, который может быть дополнен и обновлен, можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Фестиваль Koktebel Jazz Party – территория, свободная от COVID-19. Для его посещения участникам, гостям и зрителям необходимо предоставить, как минимум, один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 18 августа, справку о наличии антител к COVID-19, выданную не ранее 25 мая или сертификат о вакцинации от коронвирусной инфекции.

