Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party-2021

Оргкомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party представил первых участников главного музыкального события лета в Крыму, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа при музыкальной поддержке Радио JAZZ 89.1 FM.

Среди российских участников заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве «Уральский диксиленд», а также звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня и джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский.

В программу включены выступления самого молодого джазового оркестра России - Биг-бенда Георгия Гараняня, российского музыканта, композитора и аранжировщик Сергея Головни и его Electro Machine, выступление участницы шоу «Голос» Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.

Имена зарубежных исполнителей-участников фестиваля традиционно будут объявлена в день открытия.

Для обеспечения безопасности участников фестиваля и его зрителей, оргкомитетом будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.

