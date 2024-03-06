Фестиваль и культурный центр имени Пахмутовой появятся в Волгограде

Легендарному композитору в этом году исполнится 95 лет. По случаю юбилейной даты в Волгограде предполагается провести концерты с её участием. Александра Николаевна появилась на свет 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (теперь район Волгограда).

Композитор на протяжении всего своего творческого пути работает в разных жанрах. Однако знаковое место в музыкальной культуре Советского Союза и России занимает песенное наследие. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», песни на её музыку исполняли и продолжают исполнять известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, актёры театра и кино.

В сентябре 2023 года ушёл из жизни супруг Пахмутовой и соавтор многих произведений - поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года.

