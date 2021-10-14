Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии представил программу московского «Эха»
Второй Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу «Эхо». В рамках программы жители Москвы увидят кинофильмы, представленные в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Показы пройдут с 14-го по 17 октября в кинотеатрах столицы «Иллюзион» и «Художественный», а также в Центре документального кино.
Программа откроется показом в «Иллюзионе» фильма-победителя основного конкурса, картины «Девушка и паук» режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров.
Расписание показов доступно на сайте фестиваля. Там, а также на сайтах кинотеатров, можно приобрести билеты на показы.
Второй Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходил с 6-го по 13 октября.
Ранее кинокритик рассказал о шансах российских фильмов на «Оскар». Американская премия не утратила своей значимости и актуальности, а российские картины просто не дотягивают до приза киноакадемии из США, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Зинаида Пронченко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Путин назначил нового первого заместителя генпрокурора РФ
- Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты
- Польша выдала России гражданина, более 25 лет разыскиваемого за убийство школьницы
- Врач заявил об опасности COVID-19 для 98% невакцинированных
- «Вы домолчитесь!» Володин пожурил депутатов «Единой России» и пригрозил Зюганову
- Песков назвал условие перехода к жестким мерам в борьбе с COVID-19
- Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia закрывается из-за пандемии
- Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы
- Пермского стрелка арестовали на два месяца
- Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии представил программу московского «Эха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru