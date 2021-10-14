Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии представил программу московского «Эха»

Второй Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу «Эхо». В рамках программы жители Москвы увидят кинофильмы, представленные в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Показы пройдут с 14-го по 17 октября в кинотеатрах столицы «Иллюзион» и «Художественный», а также в Центре документального кино.

Программа откроется показом в «Иллюзионе» фильма-победителя основного конкурса, картины «Девушка и паук» режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров.

Расписание показов доступно на сайте фестиваля. Там, а также на сайтах кинотеатров, можно приобрести билеты на показы.

Второй Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходил с 6-го по 13 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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