Бейонсе написала сингл, который может получить «Оскар»

Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале «Теллурайд» в США. Новая композиция, которая еще не была представлена официально, звучала во время финальных титров. Вместе с Бейонсе работал музыкант Дарюс Скотт (DIXSON).

Как отмечает издание, певица с большой вероятностью может претендовать на премию «Оскар» за этот трек и даже исполнить его на церемонии награждения в следующем году.

«Король Ричард» рассказывают о требовательном отце и тренере будущих звезд тенниса Серены и Винус Уильямс. Российская премьера состоится 18 ноября.

Как сообщалось, Бейонсе получила 28-ю по счету награду премии «Грэмми-2021». Ее номинировали на «Грэмми» уже 79 раз, однако в этом году она пока не выпустила ни одного альбома.

