Бейонсе написала сингл, который может получить «Оскар»
Американская исполнительница и актриса Бейонсе написала песню Be Alive для спортивной драмы Уилла Смита «Король Ричард», передает Los Angeles Times.
Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале «Теллурайд» в США. Новая композиция, которая еще не была представлена официально, звучала во время финальных титров. Вместе с Бейонсе работал музыкант Дарюс Скотт (DIXSON).
Как отмечает издание, певица с большой вероятностью может претендовать на премию «Оскар» за этот трек и даже исполнить его на церемонии награждения в следующем году.
«Король Ричард» рассказывают о требовательном отце и тренере будущих звезд тенниса Серены и Винус Уильямс. Российская премьера состоится 18 ноября.
Как сообщалось, Бейонсе получила 28-ю по счету награду премии «Грэмми-2021». Ее номинировали на «Грэмми» уже 79 раз, однако в этом году она пока не выпустила ни одного альбома.
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