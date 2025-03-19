Фестиваль Context. Diana Vishneva откроется премьерой двух одноактных балетов
XIII Фестиваль Context. Diana Vishneva откроется на сцене «Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой» 24 марта премьерой двух одноактных балетов: «Икона» Римы Пипоян и «Йорт» Марселя Нуриева, сообщает сайт смотра.
Тема этого сезона - «Танец и театр».
По словам основательницы фестиваля, народной артистки России Дианы Вишнёвой, движение в танце — это не просто физика, это способ выражения внутренних мыслей и эмоций.
«И танец невозможен без драматургии. Говорим ли мы о сюжетном спектакле, драмбалете, танцтеатре или бессюжетной хореографии», - подчеркнула Вишнёва.
В XIII сезоне фестиваль представит хореографические проекты, как в Москве, так и за пределами столицы. В мае пройдут три «Вечера современной хореографии» в пространстве «Электротеатра Станиславский». Специальная программа подготовлена для Летнего театра Новой Голландии в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что оркестр Теодора Курентзиса в марте 2025 года отправится в тур по городам России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фестиваль Context. Diana Vishneva откроется премьерой двух одноактных балетов
- В НХЛ заявили об отсутствии планов проведения матчей с игроками КХЛ
- Трамп заявил, что Путин проявил твердость и силу во время переговоров
- Ургант опроверг информацию о регистрации во Франции ИП
- Роспотребнадзор: В Забайкалье у 21 вахтовика выявили сальмонеллез
- ВС России после приказа Путина обезвредили БПЛА, летевшие на энергообъекты Украины
- В специях и приправах обнаружили кишечную палочку и канцерогены
- Еще на трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута
- Даррен Аронофски снимет фильм по роману Стивена Кинга «Куджо»
- Минспорт ведет работу по организации матчей игроков НХЛ и КХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru