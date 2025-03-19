Фестиваль Context. Diana Vishneva откроется премьерой двух одноактных балетов

По словам основательницы фестиваля, народной артистки России Дианы Вишнёвой, движение в танце — это не просто физика, это способ выражения внутренних мыслей и эмоций.

«И танец невозможен без драматургии. Говорим ли мы о сюжетном спектакле, драмбалете, танцтеатре или бессюжетной хореографии», - подчеркнула Вишнёва.

В XIII сезоне фестиваль представит хореографические проекты, как в Москве, так и за пределами столицы. В мае пройдут три «Вечера современной хореографии» в пространстве «Электротеатра Станиславский». Специальная программа подготовлена для Летнего театра Новой Голландии в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что оркестр Теодора Курентзиса в марте 2025 года отправится в тур по городам России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

