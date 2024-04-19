«Фэнтези и детективы»: Опрос показал, ради каких книг россияне жертвуют сном

Наиболее популярными жанрами книг, из-за которых респонденты не спали всю ночь или засыпали позже, стали фэнтези (59%), детективы (40%) и любовные романы (37,5%).

При этом две трети опрошенных россиян (68%) предпочитают слушать аудиокниги, а не читать бумажные, говорится в опросе, проведенном HiFi-стримингом «Звук». В числе любимых жанров для прослушивания россияне назвали фантастику, научно-популярную литературу о психологии и детективы.

Аудиокниги не могут передать всю глубину художественного произведения, несмотря на удобный формат, заявил в связи с этим писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН. Он надеется, что его книги все-таки читают, а не слушают.

Ранее россияне рассказали, байопики про каких писателей хотели бы посмотреть. Большинство опрошенных (76%) признались, что им нравятся фильмы и сериалы про жизнь русских классиков. Так, больше всего респонденты интересуются судьбой Булгакова: 14% очень ждут новый фильм или сериал об авторе, передает «Радиоточка НСН».

