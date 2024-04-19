«Фэнтези и детективы»: Опрос показал, ради каких книг россияне жертвуют сном
Большинство россиян (96%) когда-либо пренебрегали сном из-за интересной книги, сообщили НСН Литрес и «Читай-город».
Большинство россиян (96%) когда-либо пренебрегали сном из-за интересной книги, следует из опроса сервиса Литрес и книжной сети «Читай-город», который имеется в распоряжении НСН.
В преддверии ежегодной социально-культурной акции «Библионочь» читатели назвали книги, ради которых могут поспать немного меньше. Рейтинг таких произведений возглавило азиатское фэнтези «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, второе место поделили между собой «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга. Третье место ― у романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Наиболее популярными жанрами книг, из-за которых респонденты не спали всю ночь или засыпали позже, стали фэнтези (59%), детективы (40%) и любовные романы (37,5%).
При этом две трети опрошенных россиян (68%) предпочитают слушать аудиокниги, а не читать бумажные, говорится в опросе, проведенном HiFi-стримингом «Звук». В числе любимых жанров для прослушивания россияне назвали фантастику, научно-популярную литературу о психологии и детективы.
Аудиокниги не могут передать всю глубину художественного произведения, несмотря на удобный формат, заявил в связи с этим писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН. Он надеется, что его книги все-таки читают, а не слушают.
Ранее россияне рассказали, байопики про каких писателей хотели бы посмотреть. Большинство опрошенных (76%) признались, что им нравятся фильмы и сериалы про жизнь русских классиков. Так, больше всего респонденты интересуются судьбой Булгакова: 14% очень ждут новый фильм или сериал об авторе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru