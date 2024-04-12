Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса

По его словам, также в фильме сыграют Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), Виктория Исакова (Лиса Алиса), Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон) и Рузиль Минекаев (Арлекин).

Главная роль досталась звезде франшизы «Лёд» Вите Корниенко. Как заявил Врубель, она сыграет её «в CGI-костюме».

Кроме того, к проекту присоединился композитор Алексей Рыбников, который написал музыку к экранизации сказки 1975 года. Режиссёр нового «Буратино» Игорь Волошин не исключил, что в новой версии прозвучит знаменитая песня про Буратино, но в новой аранжировке Рыбникова.

Ранее онлайн-кинотеатр Start объявил, что в Санкт-Петербурге стартовали съёмки новогодней семейной комедии «Собачье дело», главную роль в которой сыграет певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

