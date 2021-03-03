Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями

У российского режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой родился сын. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Андреева опубликовала свою черно-белую фотографию в ожидании ребенка с подписью: «Иван Федорович Бондарчук, 02.03.2021г.»

У режиссера это третий ребенок - от первого брака у него есть сын Сергей и дочь Варвара. Для Андреевой это первенец.

Пара поженилась в конце 2019 года.

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ТЕГИ:СынРебенокФедор Бондарчук
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