Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями
3 марта 202115:35
У российского режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой родился сын. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Андреева опубликовала свою черно-белую фотографию в ожидании ребенка с подписью: «Иван Федорович Бондарчук, 02.03.2021г.»
У режиссера это третий ребенок - от первого брака у него есть сын Сергей и дочь Варвара. Для Андреевой это первенец.
Пара поженилась в конце 2019 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru