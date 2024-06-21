Фасад котельной «Камчатка» в Петербурге обновили ко дню рождения Цоя
В Санкт-Петербурге около дома №15 по улице Блохина, где располагалась котельная «Камчатка», в которой работал лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой, состоялась презентация фасада после капитального ремонта.
Мероприятие приурочено к 62-летию музыканта. Специалисты воссоздали декоративную отделку штукатуркой, заменили окна на лестничных площадках и двери в парадных, чтобы воссоздать исторический облик здания.
Кроме того, в честь дня рождения музыканта Санкт-Петербурге впервые показали отреставрированные фрески с граффити, которые были сняты во дворе легендарной котельной «Камчатка». В 2023 году двор подлежал капитальному ремонту, и все фрески были бы уничтожены. Любители творчества Цоя встали на защиту этих фресок и под руководством художника Алексея Сергиенко сняли самые знаковые фрески.
Также в день рождения музыканта на могиле Цоя на Богословском кладбище сегодня собрались фанаты группы по случаю годовщины со дня рождения музыканта.
Ранее российский исполнитель Александр Цой (известный под псевдонимом Александр Молчанов) выпустил видео на песню «Часть меня (которой нет)», в котором зрители смогут увидеть архивные кадры 1989-1990 годов, снятые его отцом Виктором Цоем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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