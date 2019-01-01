Фанаты «Игры престолов» в знак протеста отказываются от подписки на HBO
Фанаты сериала «Игра престолов» стали массово отписываться от телеканала HBO. Таковы результаты замеров сервиса Google Trends после выхода финальной серии саги.
По данным сервиса, пользователи часто вводят запрос о способах отмены подписки на канал.
Фанаты высказывали недовольство концовкой последней серией. Критике подверглась отрывистость изложения, странное поведение персонажей, логика сюжетных линий. Более миллиона подписей за два дня собрала петиция в Сети с требованием к телеканалу HBO переснять заключительный сезон.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал свою версию того, почему у поклонников саги появились досада и возмущение по поводу финала сериала.
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