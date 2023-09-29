Фанаты «Гарри Поттера» символически попрощались с исполнителем роли Дамблдора
29 сентября 202322:30
Фанаты серии книг и фильмов о Гарри Поттере провели церемонию прощания с актером Майклом Гэмбоном, сыгравшим волшебника Альбуса Дамблдора. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Церемония прощания прошла в тематическом парке в Орландо, штат Флорида. Фанаты традиционно подняли вверх палочки перед зданием Хогвартса, почтив память актера.
О смерти исполнителя роли Дамблдора стало известно 28 сентября. Гэмбон ушел из жизни на 83-м году жизни из-за воспаления легких, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru