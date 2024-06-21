Евгений Цыганов сыграет главную роль в сиквеле фильма «Батя»

Евгений Цыганов исполнит главную роль деда в фильме «Батя 2. Дед», который станет сиквелом ленты «Батя». Об этом объявил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов в рамках деловой программы VI российского фестиваля сериалов «Пилот», передает ТАСС.

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При этом актер сыграет героя картины как во время его молодости, которая пришлась на годы Великой Отечественной войны, так и в 90-е. В фильме также задействованы Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов. Режиссером-постановщиком нового фильма выступает Илья Учитель, снявший ранее «Летучий корабль» и «Стрельцов». В кинопрокат новая лента выйдет в 2025 году.

Ранее в России начались съемки сиквела фильма «Батя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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