Евгений Плющенко впервые за 25 лет не вышел на лед

Шоу проходит без участия самого Евгения Плющенко — прославленный фигурист заболел гриппом. Его заменил вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин. Главные роли исполнили серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. В роли снеговика выступил Сергей Безруков.

Продюсер Яна Рудковская в интервью НСН отметила, что ледовое шоу стало уникальным в своем роде. Она поблагодарила за постановку заслуженного артиста России Сергея Филина.

На премьере шоу присутствовали многие именитые гости: Филипп Киркоров с детьми, Алиса Лобанова, Юлианна Караулова, Владислав Лисовец, Яна Расковалова, Виктория Шелягова и другие.

Ледовое шоу Евгения Плющенко продлится до 3 января. В день рождения Яны Рудковской (2 января) зрителей постановки ожидают новые сюрпризы.

