Евгений Плющенко впервые за 25 лет не вышел на лед
В столице стартовало яркое новогоднее ледовое шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Оно установило новый мировой рекорд по количеству участников на сцене — 139 человек.
Шоу проходит без участия самого Евгения Плющенко — прославленный фигурист заболел гриппом. Его заменил вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин. Главные роли исполнили серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. В роли снеговика выступил Сергей Безруков.
Продюсер Яна Рудковская в интервью НСН отметила, что ледовое шоу стало уникальным в своем роде. Она поблагодарила за постановку заслуженного артиста России Сергея Филина.
На премьере шоу присутствовали многие именитые гости: Филипп Киркоров с детьми, Алиса Лобанова, Юлианна Караулова, Владислав Лисовец, Яна Расковалова, Виктория Шелягова и другие.
Ледовое шоу Евгения Плющенко продлится до 3 января. В день рождения Яны Рудковской (2 января) зрителей постановки ожидают новые сюрпризы.
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