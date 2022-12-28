Дети участников СВО посетили первые новогодние представления в столице

Дети из семей участников специальной военной операции посетили первые новогодние мероприятия в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как отметил замруководителя городского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, столица и комплекс соцразвития столицы делают все возможное, чтобы помочь горожанам, призванным на службу, и поддержать их семьи.

«В столице развернута целая новогодняя программа по доставке подарков и билетов на представления. Каждая семья самостоятельно выбирает удобную дату, которые она хочет посетить. Вчера прошли первые новогодние представления для детей в возрасте от трех до 13 лет: "Елка мэра" в Гостином дворе, новогодние представления в Кремле и Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Эти мероприятия будут продолжаться до 8 января. Кроме них дети участников СВО посетят ледовые шоу и катки в столичных парках», — рассказал Филиппов.

Домой к детям приезжают Деды Морозы, дарят сладкие подарки и разыгрывают мини-представления. В организации новогодних программ участвуют 250 представителей молодежного совета комплекса социального развития столицы. Также социальные помощники доставляют новогодние подарки к праздничному столу для жен и родителей участников спецоперации. Раздачу подарков продолжат до 30 декабря.

Родственники военных, с которыми не смогли связаться сотрудники новогоднего контакт-центра, могут уточнить информацию о программе по телефону: 8 (495) 870-44-44.

