Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года
Государственный театр наций проведёт краткосрочный курс театральной школы в Шанхае в октябре 2024 года, рассказал ТАСС его художественный руководитель, Народный артист России Евгений Миронов. По его словам, учебная программа будет состоять из множества направлений.
Программа занятий по времени рассчитана на две недели. Как отметил Миронов, в Китае, в первую очередь, проявляют интерес к школе русского психологического театра. Также в Поднебесной интересны российские молодые режиссеры.
{{related_post_ttkeCm0GG}}
Государственный театр наций проведёт краткосрочный курс театральной школы в Шанхае в октябре 2024 года, рассказал ТАСС его художественный руководитель, Народный артист России Евгений Миронов. По его словам, учебная программа будет состоять из множества направлений.
Программа занятий по времени рассчитана на две недели. Как отметил Миронов, в Китае, в первую очередь, проявляют интерес к школе русского психологического театра. Также в Поднебесной интересны российские молодые режиссеры.
Ещё одно направление - работа со зрителями. По словам худрука Театра наций, у китайцев имеются проблемы со зрительской этикой. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», не исключено, что театральная школа в Шанхае будет в дальнейшем работать на постоянной основе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года
- Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать цвет «персиковый пушок» для декора
- СМИ: Финские пограничники задержали россиянина Тордена сразу после освобождения
- Суд обязал Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски
- Вдова Пьера Нарцисса Валерия вышла замуж за композитора Евгения Шахрая
- СМИ: Суд Финляндии не разрешил экстрадировать россиянина Тордена на Украину
- Сериал «Грузчики» и Владимир Гарцунов победили на кинофестивале в Бразилии
- ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% российских граждан
- Путин объявил об участии в президентских выборах
- Термин «режим кризиса» выбрали словом года в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru