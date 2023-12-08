Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года

Государственный театр наций проведёт краткосрочный курс театральной школы в Шанхае в октябре 2024 года, рассказал ТАСС его художественный руководитель, Народный артист России Евгений Миронов. По его словам, учебная программа будет состоять из множества направлений.

Программа занятий по времени рассчитана на две недели. Как отметил Миронов, в Китае, в первую очередь, проявляют интерес к школе русского психологического театра. Также в Поднебесной интересны российские молодые режиссеры.

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Государственный театр наций проведёт краткосрочный курс театральной школы в Шанхае в октябре 2024 года, рассказал ТАСС его художественный руководитель, Народный артист России Евгений Миронов. По его словам, учебная программа будет состоять из множества направлений.

Программа занятий по времени рассчитана на две недели. Как отметил Миронов, в Китае, в первую очередь, проявляют интерес к школе русского психологического театра. Также в Поднебесной интересны российские молодые режиссеры.

Ещё одно направление - работа со зрителями. По словам худрука Театра наций, у китайцев имеются проблемы со зрительской этикой. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», не исключено, что театральная школа в Шанхае будет в дальнейшем работать на постоянной основе.

