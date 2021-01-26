Евгений Миронов оценил лидирующий в прокате мультфильм «Душа»

Народный артист России в интервью НСН поделился своим впечатлением от просмотра лидирующего в прокате мультфильма.

Американский мультфильм «Душа» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Далее в рейтинге идут российские фильмы. На второй строчке оказался «Последний богатырь: Корень зла», на третьем месте – «Огонь».

Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов в интервью НСН поделился своим впечатлением от просмотра лидирующего в прокате мультфильма.

«Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», – сказал он.

Райкин: судьба Театра Виктюка схожа с судьбой «Сатирикона»

Кроме того, Миронов отметил, что как только допустимую заполняемость залов в театрах и кинотеатрах повысили с 25 до 50 процентов, билеты на спектакли моментально начали раскупать.

«Я вам скажу, в связи с увеличением максимальной заполняемости залов до 50 процентов, в театрах резко вырос спрос на билеты, чему мы несказанно рады», – признался он в беседе с НСН.

Также Евгений Миронов рассказал НСН о грядущей премьере в Театре Наций. В начале февраля будет представлен кукольный спектакль «Ходжа Насреддин», режиссером которого выступит Тимур Бекмамбетов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинотеатрыТеатр НацийЕвгений Миронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры