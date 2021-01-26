Евгений Миронов оценил лидирующий в прокате мультфильм «Душа»
Народный артист России в интервью НСН поделился своим впечатлением от просмотра лидирующего в прокате мультфильма.
Американский мультфильм «Душа» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Далее в рейтинге идут российские фильмы. На второй строчке оказался «Последний богатырь: Корень зла», на третьем месте – «Огонь».
Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов в интервью НСН поделился своим впечатлением от просмотра лидирующего в прокате мультфильма.
«Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», – сказал он.
Кроме того, Миронов отметил, что как только допустимую заполняемость залов в театрах и кинотеатрах повысили с 25 до 50 процентов, билеты на спектакли моментально начали раскупать.
«Я вам скажу, в связи с увеличением максимальной заполняемости залов до 50 процентов, в театрах резко вырос спрос на билеты, чему мы несказанно рады», – признался он в беседе с НСН.
Также Евгений Миронов рассказал НСН о грядущей премьере в Театре Наций. В начале февраля будет представлен кукольный спектакль «Ходжа Насреддин», режиссером которого выступит Тимур Бекмамбетов.
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