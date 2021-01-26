Евгений Миронов оценил лидирующий в прокате мультфильм «Душа»

Американский мультфильм «Душа» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Далее в рейтинге идут российские фильмы. На второй строчке оказался «Последний богатырь: Корень зла», на третьем месте – «Огонь».

Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов в интервью НСН поделился своим впечатлением от просмотра лидирующего в прокате мультфильма.

«Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», – сказал он.