«Это провокация»: Леонтьев опроверг отмену концертов до окончания СВО
Российский певец Валерий Леонтьев заявил, что не имеет отношения к анонсированным в Сети его сольным концертам. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Концерты Леонтьева за границей начали анонсировать в январе. Позже стали приходить сообщения об их отмене. По словам исполнителя, сам он о таких планах не имеет ни малейшего понятия.
«Кто это делает, я также не в курсе. Но мне это не нравится, как не нравится вообще никакой обман», - сказал певец.
Также он опроверг сообщения о том, что откладывает свои выступления до окончания спецоперации на Украине. Леонтьев назвал подобную информацию провокаций и добавил, что никогда не делал таких заявлений.
В середине января СМИ писали, что Леонтьев вернулся на сцену после тяжелой болезни. Якобы артист выступил на закрытом мероприятии за гонорар в 10 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru