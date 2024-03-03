«Это провокация»: Леонтьев опроверг отмену концертов до окончания СВО

Концерты Леонтьева за границей начали анонсировать в январе. Позже стали приходить сообщения об их отмене. По словам исполнителя, сам он о таких планах не имеет ни малейшего понятия.

«Кто это делает, я также не в курсе. Но мне это не нравится, как не нравится вообще никакой обман», - сказал певец.

Также он опроверг сообщения о том, что откладывает свои выступления до окончания спецоперации на Украине. Леонтьев назвал подобную информацию провокаций и добавил, что никогда не делал таких заявлений.

В середине января СМИ писали, что Леонтьев вернулся на сцену после тяжелой болезни. Якобы артист выступил на закрытом мероприятии за гонорар в 10 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

