Почему «Микки 17» понравился онлайн-зрителям и не выстрелил в кино

При этом Евгений Баженов в разговоре с НСН также отметил, что множество пиратских копий фильма «Микки 17» можно объяснить интересом аудитории к известному актеру в главной роли. Он добавил, что картина вряд ли бы освоила большую кассу в российском прокате.

«Видимо, фильм популярен благодаря Паттинсону. Думаю, что картина немного собрала бы в кинотеатрах, российские цифры скорее всего были бы примерно в мировом тренде. Это не то кино, на которое люди валом бегут. Зрителя привлекли бы любые блокбастеры, любое крупнобюджетное кино, которое развлекает. Например, те же "Громовержцы*". Студия Marvel продала бы все», - сказал собеседник НСН.

Ранее новый кинокомикс от студии Marvel «Громовержцы*» по итогам выходных возглавил прокат в США, а также стартовал на всех ключевых мировых рынках. Фильм с бюджетом $180 млн за первый уикенд уже заработал в мире больше $160 млн. Уже после премьеры студия обновила рекламные плакаты, уточнив, что герои картины являются не просто «Громовержцами», а «Новыми Мстителями».

В России фильм не выйдет в официальный прокат из-за санкций со стороны США, напоминает «Радиоточка НСН».

