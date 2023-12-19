«Это не кино»: Михалков раскритиковал фильмы Рязанова

Михалков обратил внимание на хорошую драматургию в картинах Рязанова, благодаря чему их «весело смотреть». Но это не делает фильмы настоящим кинематографом, полагает он.

«Я не могу назвать кинематограф Рязанова кино. Для меня это не кино», - сказал Михалков в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Режиссер «Утомленных солнцем» назвал самой успешной картиной Рязанова комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», вышедшую на экраны в 1975 году.

Ранее Михалков назвал глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», напоминает «Радиоточка НСН».

