«Это было сильно!»: Яковлева, Асмус и Пересильд поборются за звание актрисы года
Александр Шпагин заявил НСН, что Яковлева поразила всех работой в картине «Свет», Асмус запомнилась фильмом «Обе две», а Пересильд тонко сыграла в «Нине».
Елена Яковлева, Кристина Асмус и Юлия Пересильд могут претендовать на звание актрисы 2024 года, открытием года в мужских ролях стал Антон Васильев, заявил НСН кинокритик Александр Шпагин.
Лучшей актрисой в этом году россияне назвали Елену Яковлеву (8%). Почти столько же набирают Мария Аронова (7%) и Юлия Пересильд (6%), Любовь Аксенова набрала 5%, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская - по 4%, следует из опроса ВЦИОМ. Также, по версии россиян, второй год подряд в число лучших актеров входит Константин Хабенский (11%), в этом году пьедестал зрительского почета с ним разделяет Сергей Бурунов (11%). Чуть меньше набирают Сергей Безруков (9%) и Владимир Машков (8%).
«Открытие года – это Антон Васильев, который смахивает на Цыганова, но, пожалуй, даже лучше, чем Цыганов. Особенно хороша картина «Одним днем». До этого он снимался в сериалах, он очень разносторонний. Ролей Хабенского и Бурунова в этом году я особо не помню. Они очень хорошие актеры, но надо судить по ролям», - отметил он.
При этом Шпагин выделил гораздо больше выдающихся женских ролей в этом году.
«Что касается актрис, у Ароновой тоже не помню запоминающихся ролей. Боярскую давно в большом кино не видел, например. Россияне называют известные имена, это понятно. У Елены Яковлевой был фильм «Свет». Это очень сложная работа, роль сыграна на тончайших нюансах. Это практически первая попытка у нас чистой экзистенциональной драмы в коммерческом ключе. До этого Яковлева потрясла меня в «Чебурашке», я ее просто не узнал. Я только в титрах увидел, что это она, это было сильно, очень выразительный образ. Еще хочу выделить Кристину Асмус за фильм «Обе две». Еще однозначно отмечу Евгению Симонову за большую роль второго плана в фильме «Смотри на меня». Классная работа! Первые три-четыре минуты я ее просто не узнал. Понравилась работа Анастасии Талызиной в фильме «Воздух». Викторию Исакову отмечаю в фильме «Лунатики». Юлию Пересильд выделим за фильм «Нина», это тонкая такая работа тоже» - рассказал собеседник НСН.
В 2023 году россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актерами страны, передает «Радиоточка НСН».
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