Эрнст вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение во многом из-за памяти о тележурналисте Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад. Об этом Эрнст заявил в рамках премьеры фильма «Влад Листьев. Улыбка на память».
Эрнст рассказал, что узнал об убийстве Листьева, когда был в Венеции на съемках программы «Матадор». Он признался, что тот день отпечатался в его памяти.
Со слезами на глазах Эрнст добавил, что Листьев - это человек, которого ему «на протяжении 30 лет каждый день не хватает и которого никто не смог заменить».
Ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов заявил, что у бизнесмена Бориса Березовского были все шансы предотвратить убийство Листьева, но олигарх улетел из России, чтобы обеспечить себе алиби, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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