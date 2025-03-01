Эрнст вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве

Эрнст рассказал, что узнал об убийстве Листьева, когда был в Венеции на съемках программы «Матадор». Он признался, что тот день отпечатался в его памяти.



Со слезами на глазах Эрнст добавил, что Листьев - это человек, которого ему «на протяжении 30 лет каждый день не хватает и которого никто не смог заменить».

Ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов заявил, что у бизнесмена Бориса Березовского были все шансы предотвратить убийство Листьева, но олигарх улетел из России, чтобы обеспечить себе алиби, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

