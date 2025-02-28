Журналист Додолев заявил, что заказчики покушения на Листьева не планировали убийство

Журналиста, телеведущего и гендиректора ОРТ Владислава Листьева не планировали убивать в 1995 году, при том, что он был неугоден многим, сообщил News.ru журналист Евгений Додолев.

По его словам, Листьева должны были просто ранить в подъезде, чтобы вывести «из игры». Однако, по словам, Додолева, были наняты неграмотные исполнители.

Отмечается, что Листьев знал о коррумпированности на ОРТ и после своего назначения гендиректором планировал навести порядок на телеканале.

Ранее бывший коллега Листьева обвинил Березовского в его убийстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

