Журналист Додолев заявил, что заказчики покушения на Листьева не планировали убийство
Журналиста, телеведущего и гендиректора ОРТ Владислава Листьева не планировали убивать в 1995 году, при том, что он был неугоден многим, сообщил News.ru журналист Евгений Додолев.
По его словам, Листьева должны были просто ранить в подъезде, чтобы вывести «из игры». Однако, по словам, Додолева, были наняты неграмотные исполнители.
Отмечается, что Листьев знал о коррумпированности на ОРТ и после своего назначения гендиректором планировал навести порядок на телеканале.
Ранее бывший коллега Листьева обвинил Березовского в его убийстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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