Эрнст: поклонники Кологривого увидят его в непривычной роли

Российский актер Никита Кологривый сыграет Евгения Таманцева в экранизации произведения Владимира Богомолова «В августе 44-го», заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сообщает «Российская газета».

Никита Кологривый сыграет маньяка в продолжении сериала «Метод»

По его словам, поклонники артиста увидят его в непривычной роли.

«Ближайшие два фильма "Любовь Советского Союза" - он выйдет 7 ноября и "В августе 44-го"», - добавил гендиректор Первого канала.

Ранее Эрнст заявил, что Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:КиноАктерКонстантин ЭрнстПервый Канал

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