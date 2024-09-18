Эрнст: поклонники Кологривого увидят его в непривычной роли
18 сентября 202419:08
Российский актер Никита Кологривый сыграет Евгения Таманцева в экранизации произведения Владимира Богомолова «В августе 44-го», заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сообщает «Российская газета».
По его словам, поклонники артиста увидят его в непривычной роли.
«Ближайшие два фильма "Любовь Советского Союза" - он выйдет 7 ноября и "В августе 44-го"», - добавил гендиректор Первого канала.
Ранее Эрнст заявил, что Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru