Эрмитажная премия учреждена в России
Эрмитажная премия учреждена в России. Награду будут вручать ежегодно двум знаковым деятелям культуры - от страны и мира. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова в преддверии IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.
Мероприятие пройдёт на следующей неделе – с 16 по 18 ноября. По словам Голиковой, учреждение первой Эрмитажной премии станет одной из отличительных особенностей Форума.
Заместитель председателя кабинета министров уточнила, что проект премии разработали совместно оргкомитет и государственный Эрмитаж.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Эрмитаж попал в десятку Топ-100 самых посещаемых художественных музеев мира в 2022 году. Рейтинг представило одно из самых авторитетных изданий об искусстве The Art Newspaper.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru