Эрмитаж подтвердил подлинность изделий Фаберже

Исследование понадобилось после поступившего в Эрмитаж письма, автор которого усомнился в подлинности отдельных изделий Дома Фаберже, представленных на выставке в государственном музее.

«Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации - музейной и коммерческой. Все эти результаты не противоречат в целом атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов», - сообщается на сайте Эрмитажа.

Эксперты считают, что комплексные исследования и сравнение предметов из разных коллекций с эталонными помогут точно установить подлинность изделий Фаберже.

Напомним, Напомним, выставка «Фаберже - ювелир Императорского двора» состоялась в Эрмитаже с 25 ноября по 14 марта. В экспозицию вошли предметы из собрания музея, коллекций Павловска и Петергофа, а также частных музеев.

