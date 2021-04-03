Эрмитаж подтвердил подлинность изделий Фаберже
Подлинность ювелирных изделий из частных собраний, предоставленных для выставки Фаберже в Государственном Эрмитаже, подтвердили исследования экспертов. По инициативе музея состоялась экспертиза экспонатов. Искусствоведы и реставраторы считают, что сомнения в оригинальности вызваны качеством реставрации. Об этом сообщается на сайте музея.
Исследование понадобилось после поступившего в Эрмитаж письма, автор которого усомнился в подлинности отдельных изделий Дома Фаберже, представленных на выставке в государственном музее.
«Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации - музейной и коммерческой. Все эти результаты не противоречат в целом атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов», - сообщается на сайте Эрмитажа.
Эксперты считают, что комплексные исследования и сравнение предметов из разных коллекций с эталонными помогут точно установить подлинность изделий Фаберже.
Напомним, Напомним, выставка «Фаберже - ювелир Императорского двора» состоялась в Эрмитаже с 25 ноября по 14 марта. В экспозицию вошли предметы из собрания музея, коллекций Павловска и Петергофа, а также частных музеев.
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