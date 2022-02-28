Минкультуры и редакция РБК эвакуированы из-за угрозы «минирования»
Эвакуация проведена из здания министерства культуры в Москве в связи с анонимной угрозой «минирования». Сообщение поступило на служебный телефон в канцелярию ведомства. Все сотрудники, в соответствие с правилами безопасности, были выведены на улицу. Сейчас в министерстве идёт проверка с участием кинологов.
По той же причине проведена эвакуация редакции РБК. Также покинули офис сотрудники компании Wildberries, которая находится в том же здании по адресу Ленинская слобода, д. 26. с.3. Кроме того, эвакуировано здание по адресу Профсоюзная, д.78, где располагается телеканал РБК.
Волна ложных «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года. Ни разу угрозы не подтвердились.
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