Минкультуры и редакция РБК эвакуированы из-за угрозы «минирования»

Эвакуация проведена из здания министерства культуры в Москве в связи с анонимной угрозой «минирования». Сообщение поступило на служебный телефон в канцелярию ведомства. Все сотрудники, в соответствие с правилами безопасности, были выведены на улицу. Сейчас в министерстве идёт проверка с участием кинологов.

По той же причине проведена эвакуация редакции РБК. Также покинули офис сотрудники компании Wildberries, которая находится в том же здании по адресу Ленинская слобода, д. 26. с.3. Кроме того, эвакуировано здание по адресу Профсоюзная, д.78, где располагается телеканал РБК.

Волна ложных «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года. Ни разу угрозы не подтвердились.

