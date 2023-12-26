Эрмитаж купил в 2023 году более 700 экспонатов на 100 млн рублей

Государственный Эрмитаж в текущем году пополнил вою коллекцию 700 с лишним экспонатами. На эти цели было потрачено более 100 миллионов рублей. Такую статистику по итогам 12 месяцев привёл руководитель музея Михаил Пиотровский.

Новые экспонаты, помимо произведений искусства, включают архивные документы. По словам Пиотровского, специфика новых приобретений соотносится с принципом, которым руководствовалась императрица Екатерина II – выкупаются целые коллекции.

Причём государство оплачивает только 10% общих расходов. Часть средств выделяет сам Эрмитаж из заработанных денег. Ещё один источник средств - меценаты. Наконец, третья часть - целевой капитал музея, или эндаумент.

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Как конкретизировала заведующая сектором новых поступлений Эрмитажа Марина Блюмин, в 2023 году музей купил 673 произведения искусства и 43 архивных документа на сумму более 100 миллионов рублей.

Среди приобретений. В частности, выделяется коллекция из 47 пар старинной обуви из собрания известного отечественного коллекционера, исследователя и издателя Назима Мустафаева. Ещё одно значимое приобретение – картины, скульптуры и предметы прикладного искусства из собрания Юрия Абрамова.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно в Эрмитаже изловили кота, который 1,5 месяца обитал в воздуховоде и устраивал «перформансы».

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