Эрмитаж будет работать со странами Азии после отмены моратория на выставки

По его словам, на сегодняшний день ведутся переговоры с Малайзией, есть предварительные планы с Японией, однако все зависит от политики. Он также упомянул о больших планах музейного общения с арабскими странами. В данный момент в Омане завершается большая эрмитажная выставка, которая в течение года работала в Маскате, и закрывается уголок Султаната Оман в Эрмитаже. Планируется смена экспозиции.

Летом государственный музей Эрмитаж объявил о введении моратория на выставки в Европе и США сроком на год. Это решение было вызвано рисками, связанными с санкциями в отношении России и временным запретом на вывоз экспонатов из страны. На момент введения санкций Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках - в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. В марте-июне 2022 года по завершении выставок все экспонаты - около 700 вещей - вернулись в Эрмитаж.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минкультуры России приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России 3 марта 2022 года. В это же время всем музеям было направлено соответствующее письмо. Сотрудничество с дружественными странами, включая временный вывоз предметов искусства на выставки, возобновится в 2023 году.

