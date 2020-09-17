Эпидемии стали магистральной темой кинофестиваля в Торонто
Опасные заболевания стали одной из главных тем кинофестиваля Toronto International Film Festival.
В этом году из-за коронавируса фестиваль фактически перенесен в интернет. При этом эпидемии были широко представлены в фильмах самых разных жанрах: от документальных до зомби-комедий. Самое же любопытное по части вирусов привезли из Азии.
Представленная в документальной секции лента «76 дней» трех китайских режиссеров имеет прямое отношение к нынешней пандемии. Фильм посвящен работе медиков в многомиллионном Ухане во время локдауна, когда город закрыли и попытались победить коронавирус. Американский китаец Хао Ву связался с двумя коллегами со своей исторической родины, которые работали в закрытом Ухане как репортеры по заданию крупных редакций. Из их съемок в четырех местных больницах он потом и смонтировал кино. Соавторы этого проекта, которые никогда не видели друг друга, — Хао Ву, Вайши Чен (китайский Esquire) и некто, кто просил не называть его имя, чтобы не поставить под возможные санкции себя и своих близких. В титрах фильма он значится как Аноним.
По большому счету в «76 днях» нет ничего, чем могли бы быть недовольны власти Китая. В кадре только больницы, тут не ставится никаких неудобных вопросов о политике страны касательно вируса или о реальной статистике смертей. В фильме идет речь только о работе медиков, которые постоянно в масках и костюмах защиты, потому тоже анонимны и не являются персонажами киноповествования в обычном смысле.
В «76 днях» рассказывает и о трагедии людей, которые не могут попрощаться с погибшими близкими или ждут из больницы выписки своего маленького ребенка, у которого заподозрили вирус. Но как фиксация работы врачей в условиях пандемии и невыносимого давления со стороны пострадавших и их семей, как демонстрация — пусть и лишь в нескольких кадрах — пустого города, почти города из фильмов про зомби-апокалипсис, это кино выглядит невероятно интересным.
Город из зомби-комедии появляется в другом фильме фестиваля. Это жанровое тайваньское кино под названием «Вали отсюда», показанное в одной из самых увлекательных программ Торонто «Полуночное безумие». По сюжету заражение загадочным вирусом, превращающее людей в идиотов, охватывает тайваньский парламент, где в этот момент как раз находятся руководители страны. Власть в свои руки берут загадочные эпидемиологи, которые блокируют здание парламента. Это озорная зомби-комедия, красочная, полная трюков, восточных единоборств и томатного сока вместо крови. В ней чувствуются самые разные влияния, от спагетти-вестернов до клипов MTV из 80-х. Но даже в таком бодром и зрелищном проекте есть темы, которые во времена пандемии выглядят пугающе реальными. Например, тот факт, что в трудные времена болезней заправляют всем не политики, а странный конгломерат, состоящий из эпидемиологов и спецслужб. И эти новоявленные власти пандемических времен склонны запереть весь мир на замок.
Еще один важный фильм показали в фестивальном разделе Discovery. Это снова китайское кино, драма «Лучшее еще впереди». Ее снял дебютант Ван Цзин, протеже Цзя Чжанкэ, самого известного современного китайского режиссера, лауреата всех крупнейших мировых кинофорумов. Премьера фильма состоялась недавно в программе «Горизонты» на Венецианском фестивале, и его почти сразу же показали и в Торонто.
Действие происходит в Китае в начале века. Молодой амбициозный журналист из провинции мечтает сделать карьеру в большом городе. И его статьи имеют успех. Новое расследование главного героя посвящено коррупции в медицине, продаже «чистых», без положительного теста на гепатит Б, анализов крови. Эта статья претендует на первые полосы всех газет страны и реально способна изменить ситуацию. Но во время ее подготовки герой сталкивается с жесточайшей дискриминацией больных гепатитом Б в китайском обществе и понимает, что бороться надо не с коррупцией, а с дискриминацией.
Это кино не просто сильная драма, оно основано на реальных событиях и сделано в документально-игровой форме. Систематически в кадре появляются интервью с теми, кто страдает от отношения к больным гепатитом Б. Они рассказывают о том, как их выгоняют из университетов или с работы, лишают жилья, как они сами приучаются считать себя ущербными. Между тем, таких людей в Китае около 100 млн. человек.
«Лучшее еще впереди» задумали и начали снимать задолго до пандемии коронавируса, но оно оказалось очень уместно и актуально в современном мире. Оно о массовых страхах в отношении пострадавших от болезни, и о том, как эти страхи приводят к нарушениям прав людей, а государство не борется с этой стихийной дискриминацией, но наоборот поддерживает ее. И в таких условиях изгоем может стать каждый.
Международный кинофестиваль в Торонто, один из важнейший в мире, завершится 19 сентября. В этом году из-за пандемии он проходит как реально, так и онлайн для международного сообщества профессионалов киноиндустрии, не сумевших приехать в Канаду. Его единственная награда — приз зрительски симпатий, а лучший фильм выбирается путем прямого голосования.
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