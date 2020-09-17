Эпидемии стали магистральной темой кинофестиваля в Торонто

Город из зомби-комедии появляется в другом фильме фестиваля. Это жанровое тайваньское кино под названием «Вали отсюда», показанное в одной из самых увлекательных программ Торонто «Полуночное безумие». По сюжету заражение загадочным вирусом, превращающее людей в идиотов, охватывает тайваньский парламент, где в этот момент как раз находятся руководители страны. Власть в свои руки берут загадочные эпидемиологи, которые блокируют здание парламента. Это озорная зомби-комедия, красочная, полная трюков, восточных единоборств и томатного сока вместо крови. В ней чувствуются самые разные влияния, от спагетти-вестернов до клипов MTV из 80-х. Но даже в таком бодром и зрелищном проекте есть темы, которые во времена пандемии выглядят пугающе реальными. Например, тот факт, что в трудные времена болезней заправляют всем не политики, а странный конгломерат, состоящий из эпидемиологов и спецслужб. И эти новоявленные власти пандемических времен склонны запереть весь мир на замок.

Еще один важный фильм показали в фестивальном разделе Discovery. Это снова китайское кино, драма «Лучшее еще впереди». Ее снял дебютант Ван Цзин, протеже Цзя Чжанкэ, самого известного современного китайского режиссера, лауреата всех крупнейших мировых кинофорумов. Премьера фильма состоялась недавно в программе «Горизонты» на Венецианском фестивале, и его почти сразу же показали и в Торонто.

Действие происходит в Китае в начале века. Молодой амбициозный журналист из провинции мечтает сделать карьеру в большом городе. И его статьи имеют успех. Новое расследование главного героя посвящено коррупции в медицине, продаже «чистых», без положительного теста на гепатит Б, анализов крови. Эта статья претендует на первые полосы всех газет страны и реально способна изменить ситуацию. Но во время ее подготовки герой сталкивается с жесточайшей дискриминацией больных гепатитом Б в китайском обществе и понимает, что бороться надо не с коррупцией, а с дискриминацией.

Это кино не просто сильная драма, оно основано на реальных событиях и сделано в документально-игровой форме. Систематически в кадре появляются интервью с теми, кто страдает от отношения к больным гепатитом Б. Они рассказывают о том, как их выгоняют из университетов или с работы, лишают жилья, как они сами приучаются считать себя ущербными. Между тем, таких людей в Китае около 100 млн. человек.

«Лучшее еще впереди» задумали и начали снимать задолго до пандемии коронавируса, но оно оказалось очень уместно и актуально в современном мире. Оно о массовых страхах в отношении пострадавших от болезни, и о том, как эти страхи приводят к нарушениям прав людей, а государство не борется с этой стихийной дискриминацией, но наоборот поддерживает ее. И в таких условиях изгоем может стать каждый.

Международный кинофестиваль в Торонто, один из важнейший в мире, завершится 19 сентября. В этом году из-за пандемии он проходит как реально, так и онлайн для международного сообщества профессионалов киноиндустрии, не сумевших приехать в Канаду. Его единственная награда — приз зрительски симпатий, а лучший фильм выбирается путем прямого голосования.

