Энтони Хопкинс снимется в экранизации романа Герберта Уэллса
Двукратный обладатель премии «Оскар», британский актер Энтони Хопкинс примет участие в экранизации фантастического романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», сообщает Deadline.
Фильм получил предварительное название «Глаза деревьев». Хопкинс исполнит роль генетика, чьё исследование перестало финансировать правительство.
На место режиссера приглашен автор хоррора «Проклятие Лауры: Завещание» и триллера «Американское насилие» Тимоти Вудворд — младший.
Ранее стало известно, что Энтони Хопкинс опубликует мемуары, а его жена снимет о нем документальный фильм, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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