Энтони Хопкинс станцевал на кухне и покорил пользователей Сети

Американский актер Энтони Хопкинс опубликовал в своих социальных сетях видео танца на кухне под песню Дина Мартина «Mambo Italiano».

Энтони Хопкинс проспал вручение «Оскара»

Ролик вызвал ажиотаж в Сети. За сутки видео набрало семь миллионов просмотров.

Комментаторы назвали 85-летнего Хопкинса лучшим актером в мире и признались, что танец заставил их улыбнуться.

Хопкинс является обладателем «Оскара» за роль Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнет». Также он известен зрителям по картинам «Человек-слон», «Знакомьтесь, Джо Блэк»и другим.

Ранее Хопкинс сыграл роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новом фильме режиссера Мэтта Брауна, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/anthonyhopkins
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