Энтони Хопкинс станцевал на кухне и покорил пользователей Сети
Американский актер Энтони Хопкинс опубликовал в своих социальных сетях видео танца на кухне под песню Дина Мартина «Mambo Italiano».
Ролик вызвал ажиотаж в Сети. За сутки видео набрало семь миллионов просмотров.
Комментаторы назвали 85-летнего Хопкинса лучшим актером в мире и признались, что танец заставил их улыбнуться.
Хопкинс является обладателем «Оскара» за роль Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнет». Также он известен зрителям по картинам «Человек-слон», «Знакомьтесь, Джо Блэк»и другим.
Ранее Хопкинс сыграл роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новом фильме режиссера Мэтта Брауна, отмечает «Радиоточка НСН».
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