Энтони Хопкинс проспал вручение «Оскара»

Актер Энтони Хопкинс, которому в этом году вручили «Оскар» за лучшую мужскую роль, не пришел на церемонию, и как выяснилось, спал во время объявления его победителем.

Ожидалось, что статуэтку за лучшую мужскую роль получит посмертно актер Чедвик Боузман. Организаторы даже нарушили регламент и эту номинацию отодвинули в самый конец шоу. Но приз достался Энтони Хопкинсу, который не присутствовал на церемонии.

Позже сам Хопкинс признался, что в этот момент он находился у себя на родине в Уэльсе, и «в свои 83 года не ожидал получить эту награду». Актер поблагодарил киноакадемию и отдал дань уважения Чедвику Боузману, «который ушел от нас слишком рано», сказал в своем обращении Хопкинс.

Для Энтони Хопкинса это уже второй «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль»: первый он получил за «Молчание ягнят» в 1992 году.



