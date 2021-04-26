Энтони Хопкинс проспал вручение «Оскара»
Актер Энтони Хопкинс, которому в этом году вручили «Оскар» за лучшую мужскую роль, не пришел на церемонию, и как выяснилось, спал во время объявления его победителем.
Ожидалось, что статуэтку за лучшую мужскую роль получит посмертно актер Чедвик Боузман. Организаторы даже нарушили регламент и эту номинацию отодвинули в самый конец шоу. Но приз достался Энтони Хопкинсу, который не присутствовал на церемонии.
Позже сам Хопкинс признался, что в этот момент он находился у себя на родине в Уэльсе, и «в свои 83 года не ожидал получить эту награду». Актер поблагодарил киноакадемию и отдал дань уважения Чедвику Боузману, «который ушел от нас слишком рано», сказал в своем обращении Хопкинс.
Для Энтони Хопкинса это уже второй «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль»: первый он получил за «Молчание ягнят» в 1992 году.
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