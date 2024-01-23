Энтони Хопкинс опубликует мемуары, а его жена снимет о нем документальный фильм

По словам актера, создание мемуаров является «странным процессом». Хопкинс отметил, что ему достаточно легко писать свою биографию благодаря хорошей памяти на события.

Артист отметил, что, пока он пребывает в своих воспоминаниях, этим же занимается его жена Стелла. Он добавил, что дал супруге «карт-бланш на все», и не имеет представления, насколько подробно она расскажет о его жизни.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр», передает «Радиоточка НСН».

