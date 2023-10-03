Эмир Кустурица выступил на казачьем фестивале на Кубани
Третий фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» прошёл в Усть-Лабинске Краснодарского края. На десяти городских площадках состоялись концерты современного и аутентичного фольклора, иммерсивные спектакли, кинопоказы, встречи с писателями, презентации книг, лекции этнографов, мастер-классы ремесленников и гастроярмарка кубанской кухни.
Среди гостей были в том числе актер Никита Ефремов, музыканты Алёна Свиридова и Пётр Налич. Кульминацией музыкальной программы стало выступление режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и группы Big Brass Band сербского трубача Марко Марковича.
Актёр Никита Ефремов стал проводником гостей в мир кубанской мифологии, представленной в уличных спектаклях по сказкам-быличкам, отмечают организаторы.
Фестиваль традиционно стал итоговым мероприятием одноимённого конкурса казачьей песни «Александровская крепость», в котором участвуют фольклорные коллективы со всей страны. Победителем стал театр казачьей песни «Во светлице» из Ейска Краснодарского края.
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