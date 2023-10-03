Эмир Кустурица выступил на казачьем фестивале на Кубани

Среди гостей были в том числе актер Никита Ефремов, музыканты Алёна Свиридова и Пётр Налич. Кульминацией музыкальной программы стало выступление режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и группы Big Brass Band сербского трубача Марко Марковича.

Актёр Никита Ефремов стал проводником гостей в мир кубанской мифологии, представленной в уличных спектаклях по сказкам-быличкам, отмечают организаторы.

Фестиваль традиционно стал итоговым мероприятием одноимённого конкурса казачьей песни «Александровская крепость», в котором участвуют фольклорные коллективы со всей страны. Победителем стал театр казачьей песни «Во светлице» из Ейска Краснодарского края.

