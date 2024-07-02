Эминем выложил тизер нового альбома и назвал дату релиза
2 июля 202412:24
Американский рэпер Эминем порадовал поклонников тизером альбома «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)».
В промо-ролике женщина рожает ребенка с черными глазами. Когда женщина держит свое дитя в руках, тот зловеще улыбается, а из его головы вырастают рога. В конце начинает играть трек «Houdini».
Пластинка увидит свет 12 июля.
Ранее Эминем выложил в Сеть трейлер новой пластинки «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru