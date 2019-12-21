Эмилия Кларк утверждена на роль в спектакле по пьесе Чехова

Звезда «Игры престолов» сыграет Нину Заречную, дочь богатого помещика. Постановку покажут на сцене театра впервые 11 марта следующего года. Спектакль можно будет посмотреть до конца мая 2020 года.

Отмечается, что замысел режиссера спектакля Джейми Ллойда предполагает перенос действия пьесы из России на остров Мэн в Ирландском море.

Кларк получила широкую известность благодаря американскому сериалу «Игра престолов» («Game of Thrones») в жанре фэнтези, где она сыграла дочь короля Дейенерис Таргариен.

