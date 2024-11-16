Элизабет Олсен вернется к роли Алой Ведьмы в мультсериале «Зомби Marvel»
16 ноября 202421:23
Актриса Элизабет Олсен вернется к роли Алой Ведьмы в мультсериале «Зомби Marvel», сообщает издание Collider.
В новом сериале показывают альтернативную временную линию событий «Человека-муравья». Ученый заражается вирусом зомби, что приводит к распространению инфекции по всей галактике.
Релиз намечен на 2025 году.
Ранее стало известно, что Sony Pictures планирует снять боевик про спецагента Венома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист назвал условия для уголовных дел за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2
- СМИ: Умер превративший New Yorker в мирового гиганта моды миллиардер Фридрих Кнапп
- Элизабет Олсен вернется к роли Алой Ведьмы в мультсериале «Зомби Marvel»
- Депутат Госдумы обвинил курьеров с высшим образованием в «непатриотичности»
- В Словакии показали фильм о преступлениях ВСУ на юго-востоке Украины
- СМИ: Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Шугалея, прибыли в Москву
- СМИ: Мандарины в России за год подорожали на 23%
- Певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве Талькова
- Минюст отказался регистрировать Партию любителей пива
- Восемь человек погибли при нападении с ножом в китайском Исин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru